Medvedev continue sa promenade de santé à Marseille. Le Russe, tête de série numéro 1 de cet Open 13 Provence, a obtenu son billet pour la finale du tournoi samedi en profitant de l’abandon de Matthew Ebden. L’Australien, 287e joueur mondial issu des qualifications et grande surprise de la semaine, a dû renoncer à cause d’une blessure à la cuisse droite. Mené 6-4, 3-0 après 58 minutes de jeu, il a finalement jeté l’éponge après avoir essayé un temps de poursuivre. Medvedev n’a, de son côté, toujours pas perdu le moindre set dans la cité phocéenne et attend le vainqueur de la seconde demie 100 % française entre Ugo Humbert et Pierre-Hugues Herbert en finale.

Largement favori de cette demi-finale, Daniil Medvedev s’est surtout appliqué à bien servir (78 % de premières et même 86 % dans le premier set !) pour bien se protéger sur ses mises en jeu. Paradoxalement, cela pas empêché Ebden d’être le premier à obtenir des balles de break, et même trois consécutives dans le 6e jeu. Mais très calme, le futur numéro 2 mondial les a méthodiquement écartées les unes après les autres. Puis, à force d’emmener l’Australien dans sa filière longue en fond de court, il a fini par le faire céder à 4 jeux partout.

Au changement de côté suivant, après avoir cédé son engagement, Ebden a alors fait appel au kiné pour une douleur à la cuisse droite. Il a pris dans la foulée un temps mort médical, est sorti du court avant de revenir avec un bandage bien visible. A la reprise du jeu, l’Australien a concédé le premier set et a persisté trois jeux dans le second. Mais il a dû se rendre à l’évidence : il ne pouvait plus se déplacer correctement. La fin triste d’une semaine pourtant fantastique pour lui qui n’avait plus atteint les demi-finales d’un tournoi depuis juillet 2018 à Atlanta.

