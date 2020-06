Play Icon Regarder

Tennis

Safin : "Santoro, il m'a battu neuf fois, il ne m'a jamais invité à dîner !"

Dans les "Echanges de Légendes" de BNP Paribas, Marat Safin a évoqué jeudi ses plus beaux souvenirs à Roland-Garros, en live Instagram avec "We Are Tennis".