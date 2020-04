En confinement, Serena se dédouble pour garder la forme

En attendant de retrouver les courts d'entraînement et la compétition à plus long terme, Serena Williams a trouvé une méthode originale pour s'entretenir physiquement. L'Américaine a ainsi publié une vidéo se mettant en scène face à... elle-même dans un match improvisé dans son jardin. Le résultat est plutôt réussi et drôle, voyez plutôt !

Qui de mieux pour entraîner Serena que... Serena elle-même ? Pour tromper l'ennui et non sans humour, l'Américaine aux 23 titres en Grand Chelem a publié une vidéo originale sur les réseaux sociaux. Arborant deux tenues différentes pour créer l'illusion et grâce à un montage ingénieux, elle a simulé un match face à elle-même dans son jardin. De quoi illustrer par l'image le combat intérieur que se livre tout joueur de tennis en plein match.

Tennis Un tournoi-exhibition à huis clos lancé dès vendredi en Allemagne IL Y A 2 HEURES

S'engageant de toutes ses forces dans chaque balle dans son style caractéristique, Serena ne s'est pas ménagée, exécutant même un ultime plongeon. De retour sur leurs chaises (longues) respectives, l'Américaine et son double ont terminé la séquence par un petit dialogue simulé. "Tu es forte !", a dit l'une. "Tu joues pas mal aussi", a répondu l'autre. Comme dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.

Tennis La pratique du tennis sera réautorisée à partir du 11 mai IL Y A 4 HEURES

Play Icon