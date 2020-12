Tennis

"Et dire que Rafael Nadal vise les 15 titres à Roland-Garros..."

ROLAND-GARROS - L'exploit de cette saison pour Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau est sans conteste la 13e victoire de Rafael Nadal en finale des Internationaux de France en 16 participations. Une réussite qui est, pour nos consultants, le plus grand exploit tout sport confondu et qui n'est pas encore terminé... Dip Impact est à retrouver en podcast en intégralité. (Réal: Sébastien Petit)

00:02:43, 8 vues, il y a 23 minutes