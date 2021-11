Tennis

Jeu, Set et Maths : Et si c'était lui le boss de sa génération ? Alexander Zverev fait mieux que tous les -25 ans réunis

JEU SET ET MATHS - Alexander Zverev a remporté son cinquième titre de la saison, dimanche à Vienne. Il est seul au sommet - et de loin -, chez les joueurs de moins de 25 ans, dans une statistique précise. La belle semaine de son adversaire en finale, Frances Tiafoe, et la bonne passe de Marin Cilic sont aussi au programme. [Stats par @JeuSetMaths, réalisation de Marion Rabot]

00:03:32, il y a 12 minutes