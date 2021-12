Un léger malaise pour une grande incompréhension. C'était il y a trois ans à peine, en plein Open d'Australie : battu au premier Roberto Bautista-Agut, Andy Murray contemple sur le grand écran de la Rod Laver Arena une vidéo tournée pour l'occasion où Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, notamment, rendent hommage à Sir Andy, après son annonce surprise de son retrait des courts dans les mois à venir. Melbourne 2019 devait être son dernier tournoi . Dans la même ville, en 2022, il devrait être l'un des animateurs de la quinzaine, ce joueur qu'il faut surveiller du coin de l'œil dans le tableau.

Car, non, Andy Murray n'a plus rien d'un retraité. Sa dynamique récente le range plutôt dans la catégorie des joueurs qui montent , ceux dont on attend beaucoup en 2022. Improbable quand on a 34 ans, connu le sommet du classement ATP et remporté 46 titres, dont trois majeurs. Mais ses résultats de fin d'année 2021 parlent pour lui : capable de disposer de deux joueurs du Top 10 (Yannick Sinner et Hubert Hurkacz), il a dessiné une montée en puissance qui rend curieux. A Abu Dhabi cette semaine, il s'est offert un Rafael Nadal sur le retour mais malgré tout consistant dans ce tournoi d'exhibition, comme une ultime preuve que le feu sacré l'habite encore. D'où vient-il ?

"Je veux simplement tirer le meilleur de ce que je peux faire, pendant qu'il en est encore temps, a-t-il répondu à notre micro depuis la capitale des Emirats Arabes Unis. J'ai parlé à de nombreux anciens joueurs qui m'ont tous dit 'quand c'est fini, rien ne peut remplacer ça. Donc profite tant que tu le peux, joue aussi longtemps que tu pourras'. Je connais beaucoup de joueurs qui ont arrêté et le regrette désormais d'une certaine façon, sachant qu'ils auraient pu continuer".

"Pourquoi arrêter de parler de ma hanche en métal ?"

Homme de challenge et amoureux éperdu de son sport, Murray veut marquer le tennis à sa manière. En étant le plus transparent possible sur ses vraies capacités. "Beaucoup de personnes m'ont dit : 'arrête de mentionner ta hanche en métal, arrête d'en parler'. Pourquoi ? C'est pourtant pertinent. Le fait que je sois encore capable de faire ce que je fais, de me battre avec les meilleurs joueurs du monde avec une hanche en métal, j'en suis vraiment fier et je crois qu'il y a très peu de personnes qui seraient en capacité de faire la même chose".

"Beaucoup de gens sont venus me voir en me disant : 'c'est inspirant que tu continues d'essayer, que tu continues de te battre'. Je pense que c'est quelque chose qui restera de moi, quand j'arrêterai de jouer", a-t-il ainsi ajouté, preuve de sa volonté de laisser une trace. Pour cela, il le sait, il faudra encore marquer les esprits.

Motivé comme jamais à l'idée de montrer à nouveau ce dont il est capable raquette en main, Murray rêve haut et fort. Pour lui, l'affectif, il rêve d'un "conte de fées" version 2022. "Mon plus grand objectif, c'est de vivre une épopée en Grand Chelem, d'aller jusqu'en quarts de finale, ou en demies. Ce serait d'avoir cet espèce de conte de fées où tout le monde se demanderait : 'Peut-il le refaire ? Est-ce vraiment possible ?'". On lui souhaite. Et à nous aussi. Parce qu'un Murray inspiré, c'est un bonbon dont il faut savoir absolument profiter avant de tirer le rideau.

