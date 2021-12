Ce n'était pas le match de l'année, mais pour une rentrée, il s'en contentera. Pour la première fois depuis quatre mois, Rafael Nadal est apparu vendredi sur un court de tennis dans le cadre de l'exhibition d'Abu Dhabi. Et le Majorquin s'est incliné en deux sets (6-3, 7-5) dans un "choc" attendu face à Andy Murray. Les deux anciens membres du "Big 4" ne s'étaient plus fait face depuis plus de cinq ans et une demi-finale à Madrid également gagnée par le Britannique.

Assez logiquement, Nadal est apparu en rodage face à un Murray visiblement plus prêt physiquement, notamment dans le petit jeu de jambes. Un break lors du 6e jeu a suffi à l'Ecossais pour virer en tête. Plus régulier au service et surtout plus précis à la relance, il a mis une pression constante sur les engagements adverses dans la seconde manche. Mais le Majorquin a montré qu'il n'avait rien perdu de son caractère, écartant plusieurs balles de break, avant de finalement craquer à 5-5 face à un rival inspiré au filet.

Ce n'était pas un mauvais match après tant de temps sans jouer

Plus le match avançait, mieux Nadal a semblé se sentir malgré tout, lâchant de plus en plus souvent son coup droit long de ligne, signe de confiance chez lui. Murray a toutefois su imposer son sens tactique et sa qualité en revers notamment pour prendre du temps à l'Espagnol sur un court plutôt rapide. "Voir Andy à ce niveau après tout ce qu'il a traversé, c'est super. Ce n'était pas un mauvais match pour moi après tant de temps sans jouer", a d'ailleurs indiqué le "Taureau de Manacor", tout sourire.

Malgré la défaite, Nadal retournera sur le court samedi pour la petite finale face à un autre gaucher, Denis Shapovalov. Le Canadien s'était ainsi incliné dans la première demie après un combat en trois sets face à Andrey Rublev (7-6, 3-6, 6-4). Le Russe défiera, lui, Murray pour remporter cette exhibition.

