Alors que la finale entre la Russie et la Suisse avait débuté samedi et que les Russes menaient 1-0, le tirage au sort des qualifications pour la prochaine édition a été effectué à Prague. L'équipe de France, tête de série, sera opposée aux Italiennes les 15 et 16 avril 2022. Sacrées en 2019, elles ont été éliminées dès la phase de groupes, après leurs défaites contre le Canada lundi et la Russie mercredi.

