Camila Giorgi a balayé Océane Dodin (6-1, 6-2) pour permettre à l'Italie de mener 2-0 contre la France à l'issue de la première journée de leur duel qualificatif pour la phase finale de la Billie Jean King Cup, vendredi sur dur à Alghero (Sardaigne). Appelée en équipe de France après les forfait de Caroline Garcia, Dodin (94e mondiale) n'a jamais trouvé de solution face à la force de frappe de la N.1 italienne (30e mondiale), en pleine confiance.

Contre une adversaire qu'elle avait pourtant battue à deux reprises avant cette confrontation, la Française a souvent été loin de la balle, concédant deux jeux de service par manche. Avec cette victoire pliée en à peine plus d'une heure (1h04), l'Italie mène 2-0 après le premier point conquis auparavant par Jasmine Paolini (48e) aux dépens de la N.1 française Alizé Cornet (34e) en trois sets 2-6, 6-1, 7-6 (7/2).

Cornet battue plus tôt dans la journée

La N.1 française (34e mondiale) était pourtant bien partie avec une première manche rondement menée et un nouveau break d'entrée dans le second set qui semblait lui ouvrir la voie vers une victoire assez facile contre la 48e mondiale. Mais l'Italienne, battue par la Française lors de leurs deux premières confrontations, a retrouvé du mordant après ce début difficile pour infliger un sévère 6-0 à Cornet et la pousser au troisième set.

Les deux joueuses se sont alors rendues coup sur coup lors d'un final intense. Et c'est Alizé Cornet qui, après avoir gâché deux balles de match à 5-4, a craqué dans le jeu décisif avec plusieurs fautes directes fatales. Trois points sont nécessaires pour se qualifier pour la phase finale qui réunira douze nations en novembre. Deux autres simples sont prévus samedi avant un éventuel double décisif en cas d'égalité à 2-2.

