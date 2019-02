Fed Cup : accusée de surcharger le calendrier, la compétition pourrait s'inspirer de la Coupe Davis

La Fed Cup est à son tour sur le banc des accusés. Après un premier tour chargé en émotions les 9 et 10 février derniers qui a notamment vu le retour victorieux de Caroline Garcia en équipe de France et l'exploit de la Roumanie face à la République tchèque, le tournoi de Doha a essuyé bon nombre de forfaits cette semaine. En cause, l'enchaînement trop brutal entre la compétition par équipes et la reprise sur le circuit WTA.

"C'est tous les ans pareil, tout le monde trouve ça complètement fou, mais rien ne change", s'est insurgé Paul-Loup Garcia, père et coach de Caroline qui a été contrainte de renoncer au tournoi qatari en raison d'une douleur entre l'adducteur et l'ischio-jambier ce mardi. "On a atterri à minuit et Caroline est allée se coucher à 2 heures du matin. Pour jouer à 14 heures le lendemain, c'est compliqué. Les instances doivent prendre des décisions, le calendrier est un dossier important et ce sont les joueuses qui paient, c'est leur santé."

Vidéo - Di Pasquale : "Pourquoi Garcia ne confirme pas son envie de revenir en Fed Cup ?" 04:53

Pliskova : "Ce serait mieux de jouer moins"

La Française s'est d'ailleurs bien gardée de confirmer sa présence en demi-finale contre la Roumanie. Et elle n'est pas la seule à fustiger le calendrier. Également forfait à Doha, la Tchèque Karolina Pliskova n'avait pas eu le temps de récupérer de son combat perdu face à Simona Halep (6-4, 5-7, 6-4) en Fed Cup, et elle n'a pas hésité à plaider pour une réforme de la compétition calquée sur le modèle de la Coupe Davis.

"Peut-être que ce serait mieux de jouer moins de semaines par an, je ne sais pas. La Coupe Davis l'a fait, tout est possible, mais je ne sais pas si les joueuses se battent pour ça ou pas. Je pense que ça aiderait", a affirmé la 5e joueuse mondiale. "La Fed Cup peut vous aider ou vous détruire, parce qu'il y a beaucoup d'émotions et toujours beaucoup de matches accrochés. En particulier si vous jouez dans votre pays, la pression est énorme."

Vidéo - Piqué: "Nous pourrons créer quelque chose de spécial" 00:43

La Coupe Davis et la Fed Cup réunies ?

Gerard Piqué, qui s'est livré ce jeudi à une nouvelle opération séduction lors du tirage au sort de la phase finale de la nouvelle version de la Coupe Davis, est prêt à sauter sur l'occasion pour faire basculer la Fed Cup sous la bannière de son groupe Kosmos. Le Catalan a suggéré que les deux compétitions pourraient devenir un événement conjoint dans "un futur proche". "C'est une option qui peut devenir réalité. Nous en avons discuté en novembre avec l'ATP et ils se sont montrés ouverts à l'idée", a-t-il ajouté.

Conscient de la fragilité de son entreprise si les meilleurs joueurs ne participent pas à la première édition de la Coupe Davis nouvelle version du 18 au 24 novembre prochain à Madrid, Piqué a indiqué "prier pour qu'ils soient aptes". La compétition devrait être organisée à Indian Wells à l'horizon 2021 et pourquoi pas au mois d'avril pour assurer sa pérennité. La Fed Cup en fera-t-elle alors partie ? L'affaire sera, en tout cas, à suivre de près.