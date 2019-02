Fed Cup : avant le 1er tour Belgique, Mladenovic a fait l'éloge de son nouveau capitaine Benneteau

Julien Benneteau peut être satisfait. Le Bressan a plutôt réussi sa prise de fonction en tant que capitaine de l'équipe de France de Fed Cup. En quelques semaines, il a réussi le tour de force d'obtenir le retour de Caroline Garcia, 19e joueuse mondiale et surtout numéro 1 tricolore, dans le groupe, tout en évitant de s'aliéner Kristina Mladenovic. "Nous sommes très heureuses qu'il soit capitaine. Nous avons vraiment aimé son discours, quand il nous a rencontrées pour la première fois. On a senti son énergie et j'ai tout de suite voulu qu'il soit sur le banc", a confié cette dernière ce mercredi.

Et Mladenovic ne s'est pas arrêtée là : elle n'a pas tari d'éloges à l'égard de Benneteau, détaillant un à un les principaux atouts du nouveau patron des Bleues. "C'était un si bon joueur, avec beaucoup d'expérience en simple comme en double. Il adorait représenter son pays et ça nous inspire beaucoup", a-t-elle estimé. "Le fait qu'il vienne juste de prendre sa retraite, c'est un bonus. Il est proche du circuit, a une grande connaissance du jeu. Et puis, j'aime aussi sa personnalité, je n'ai que de bonnes choses à dire sur lui."

Vidéo - Di Pasquale : "Le retour de Garcia n'est lié qu'aux Jeux olympiques" 02:52

"Julien est beaucoup plus calme que Yannick"

L'implication du Bressan et son investissement dans le circuit féminin ont séduit celle qui a assumé de fait le leadership en équipe de France lors des deux dernières saisons, en l'absence de Caroline Garcia. Le discours de Benneteau tranche ainsi avec celui de son prédécesseur Yannick Noah qui assumait un lien plus distendu avec ses joueurs et joueuses tout au long de la saison.

Mais Mladenovic a tenu à rendre hommage à son ex-capitaine, se tirant ainsi assez habilement du jeu dangereux des comparaisons. "Yannick avait une aura, un esprit à part, et à chaque fois qu'il nous rejoignait, il était totalement impliqué émotionnellement. Il amenait un état d'esprit et une énergie. Il nous gonflait à bloc pour les matchs, nous donnait un petit plus au niveau de la confiance. Avec Julien, c'est différent, il est beaucoup plus calme."

Vidéo - "Benneteau va essayer de faire jouer Garcia et Mladenovic en double" 03:57

A deux jours du début des hostilités face à la Belgique dans le Country Hall de Liège, l'ambiance semble donc au beau fixe chez les Bleues. Sous la houlette de leur nouveau patron, les joueuses (Caroline Garcia comprise) ont affiché des sourires radieux à l'entraînement. Une victoire au premier tour ce week-end lancerait sous les meilleurs auspices cette nouvelle aventure.