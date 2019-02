Fed Cup : Garcia apporte le premier point à la France face à la Belgique

Caroline Garcia n'a pas manqué son retour chez les Bleues. Opposée à Alison Van Uytanck (50e mondiale) lors du premier match de ce quart de finale face à la Belgique, la Française a idéalement lancé le week-end tricolore. Elle s'est imposée en trois sets 7-6, 4-6, 6-2 et 2h06 de jeu au Country Hall de Liège et apporte le premier point aux Tricolores.

Mais la 19e mondiale a eu du mal à se défaire d'une adversaire accrocheuse. La Française, absente depuis deux ans en équipe de Fed Cup, a bien négocié le tie-break du premier set notamment grâce à une première balle efficace (75% de points gagnés). Mais elle s'est compliquée la tâche en cédant un deuxième set qu'elle semblait pourtant en mesure de remporter pour conclure rapidement ce match.

Garcia lâche un set mais se reprend

La numéro un française, qui avait pourtant breaké d'entrée dans la seconde manche, a laissé Van Uytanck au contact à cause d'une première balle plus défaillante. Sur sa première balle de set, la Belge n'a pas raté sa chance et a empoché la deuxième manche (6-4).

Mais Caroline Garcia ne voulait pas rater son retour. Piquée au vif, Garcia étouffe alors totalement Van Uytanck dans la dernière manche. Un double break, 28 points gagnés à 15, 92% de points sur sa première balle pour un troisième set abouti qui donne le premier point à la France. Dans le deuxième match, Alizé Cornet sera opposée à Elise Mertens.