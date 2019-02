Fed Cup : Garcia et Cornet alignées en simples contre la Belgique

Julien Benneteau est entré dans le vif du sujet. Le nouveau capitaine de l'équipe de France de Fed Cup a pris la première grande décision de son mandat en choisissant Caroline Garcia et Alizé Cornet pour disputer les premiers simples ce samedi lors du premier tour en Belgique. La Lyonnaise sera ainsi chargée de bien lancer les Bleues, pour son grand retour dans le groupe après plus de deux ans d'absence. Kristina Mladenovic, en grande crise de confiance en ce moment, a donc été écartée.

Sur les coups de 14h30 ce samedi, Caroline Garcia portera à nouveau le maillot bleu et renouera donc avec la pression particulière de jouer pour son pays. En manque de confiance et de victoires en ce début de saison 2019 - elle s'est notamment inclinée dès le troisième tour de l'Open d'Australie -, elle n'en reste pas moins la numéro 1 française et de loin avec sa 19e place au classement WTA. Contre Alison van Uytvanck, 50e mondiale, elle partira donc logiquement favorite.

Mladenovic écartée

Pour aller chercher un deuxième point potentiel lors de cette première journée, le choix de Julien Benneteau était plus cornélien, avec trois joueuses proches les unes des autres dans la hiérarchie mondiale. Toujours accrocheuse et demi-finaliste à Hobart en tout début d'année, Alizé Cornet a finalement convaincu son nouveau capitaine, malgré son bilan très déficitaire en simple en Fed Cup (3 petites victoires pour 14 défaites). Elle aura d'ailleurs fort à faire face à Elise Mertens, 21e à la WTA.

Kristina Mladenovic, qui avait pris le leadership de l'équipe lors des deux dernières saisons, a donc été écartée. La Française n'a toujours pas gagné un match en 2019 en simple et n'a même pas été alignée provisoirement en double ce dimanche, une discipline qu'elle maîtrise pourtant parfaitement, en témoigne sa récente finale à l'Open d'Australie associée à la Hongroise Timea Babos. Julien Benneteau pourrait cependant être amené à changer la composition de la paire Parmentier-Ferro annoncée, si le scénario l'exige.