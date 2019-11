Elles l'ont fait. Trois ans après leur défaite lors du double décisif face à la République tchèque, Krsitina Mladenovic et Caroline Garcia ont dominé la paire Ashleigh Barty - Samantha Stosur (6-4, 6-3) en finale de la Fed Cup dimanche, à Perth. De quoi offrir le point décisif (3-2) et un troisième titre à l'équipe de France dans cette compétition, après 1997 et 2003. L'Australie, qui était soutenue par près de 14 000 supporters, devra patienter pour décrocher son huitième trophée.

Plus d'infos à suivre...