Voilà ce qu'on peut appeler des débuts de rêve. De A à Z. Julien Benneteau étrennait son poste de capitaine cette semaine à l'occasion du quart de finale de Fed Cup en Belgique. Qu'il s'agisse de la préparation, où il a amené Caroline Garcia à revenir en équipe de France, ou du terrain, où ses joueuses ont dominé de la tête et des épaules, le Bressan a eu tout bon. Après un samedi qui avait lancé les Tricolores sur des bases idéales, Garcia a amené le point de la qualification dimanche dès le premier simple du jour.

La N.1 française, déjà victorieuse samedi, a facilement pris le dessus sur son homologue belge, Elise Mertens (6-2, 6-3). La Lyonnaise, qui n'avait plus joué avec les Bleues depuis plus de deux ans, a parfaitement célébré ses retrouvailles avec deux victoires en deux jours. La France affrontera en demi-finale les 20 et 21 avril le vainqueur du match entre la République tchèque et la Roumanie.

