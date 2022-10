Carlos Alcaraz, l'hybride

Age : 19 ans

Classement : numéro 1 mondial

Performances marquantes : Titres à l'US Open, à Madrid et Miami en 2022

Ce qui le rapproche de Federer

Systématiquement comparé à Rafael Nadal en raison de sa nationalité et de sa précocité dans l'excellence, Carlos Alcaraz avait pourtant une autre idole à 12 ans : Roger Federer. Et pour cause, il partage avec lui aussi beaucoup de choses : d'abord, sa volonté de prendre le jeu à son compte en coup droit et cette capacité à accélérer sa tête de raquette pour faire la différence. A ceci s'ajoute une indéniable créativité avec une utilisation fréquente de l'amortie voire de la feinte d'amortie transformée en coup droit chopé long, une inspiration federerienne. Sans oublier un comportement impeccable sur le court, un exemple de fairplay dont le Suisse avait aussi fait sa marque de fabrique.

Ce qui l'en éloigne

Très explosif, Carlos Alcaraz dégage aussi beaucoup de puissance et de force brute, bien davantage que Federer. En contrepartie, il est moins fluide et aérien que le Bâlois qui n'a toutefois pas son pareil dans ce domaine. La plus grande différence technique entre les deux hommes est évidemment à trouver côté revers puisque le Murcien joue à deux mains. "Carlitos" a enfin trouvé son rythme de croisière bien plus rapidement que son illustre aîné. Son défi sera désormais de durer au sommet et de faire perdurer la flamme aussi longtemps.

L'œil d'Arnaud Di Pasquale : "C'est un doux mélange des trois monstres. De Federer, il a cette volonté d'être très offensif, d'aller vers l'avant. Et c'est peut-être caricatural de le dire comme ça, mais pour un Espagnol, être attiré autant par le filet, c'est spécial. C'est devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l'Histoire du jeu. Peut-être a-t-il la capacité de se retrouver dans les standards ahurissants du 'Big 3'. Au regard de ses temps de passage, on peut l'imaginer coller à ces trois ogres et écrire les prochaines pages de l'Histoire du tennis."

Stefanos Tsitsipas, l'audacieux

Age : 24 ans

Classement : 5e

Performances marquantes : Finale à Roland-Garros n 2021, titres au Masters en 2019 et à Monte-Carlo (2021 et 2022)

Ce qui le rapproche de Federer

Il voue au Bâlois une admiration sans bornes et a confié récemment que Federer lui avait donné envie de devenir tennisman professionnel. Porté naturellement vers l'avant et le filet, Stefanos Tsitsipas a développé un esprit offensif qui le rapproche de son idole d'enfance. Et il ne cesse de s'en inspirer, à l'image de ce petit revers slicé croisé incorporé récemment à son arsenal pour attirer ses adversaires au filet et casser le rythme. Il partage avec le Suisse un goût prononcé pour la variété dans le jeu et tente de ne jamais donner deux fois la même balle à jouer à son adversaire. Sa capacité à rester concentré de bout en bout dans un match, n'est pas sans rappeler le masque arboré parfois par le "Maestro".

Ce qui l'en éloigne

S'il est capable de prendre la balle tôt et le fait de temps à autre, il a parfois du mal à se faire violence et à couper les trajectoires, surtout quand le doute l'assaille. Dans la difficulté, il a moins de cordes à son arc que Federer, ou ne choisit pas toujours la solution adéquate. Pour le dire plus simplement, Tsitsipas est moins autonome et capable de trouver des solutions par lui-même. Il est peut-être justement trop dans sa bulle et, quand quelque chose vient l'en sortir, trop aisément perturbé. On se souvient à ce titre de son 3e tour de Wimbledon face à Nick Kyrgios. Au All England Club où il n'a toujours pas dépassé les huitièmes de finale, il est d'ailleurs encore très loin du roi du gazon.

L'œil d'Arnaud Di Pasquale : "Tennistiquement, c'est très beau, très propre avec ce revers à une main. Il y a aussi beaucoup d'ambition, tout ça est très affiché. Mais Tsitsipas semble avoir du mal à encaisser les défaites et à en tirer tous les enseignements pour rebondir. Je le trouve un peu plus fragile, beaucoup plus dépendant du coaching. Ce besoin d'être soutenu, d'être porté n'était pas aussi intense chez Federer. Évidemment, on ne parle pas ici du petit regard de soutien. La force des plus grands, c'est d'être seul sur le court et de trouver des solutions."

Nick Kyrgios, le talent brut

Age : 27 ans

Classement : 21e

Performances marquantes : Finales à Wimbledon en 2022, à Cincinnati en 2017, titres à Washington (2019 et 2022)

Ce qui le rapproche de Federer

Un certain talent inné, que l'on pourrait qualifier à l'anglaise de "flair". Le tennis semble si facile, d'une simplicité presque enfantine quand il est pratiqué par Nick Kyrgios. C'est peut-être ce relâchement, cette aisance qui le rapproche le plus de Federer pour lequel il a d'ailleurs toujours eu une certaine déférence (contrairement aux deux autres membres du Big 3). "Federer peut faire les choses si vite, vous donner l'impression que le court se rétrécit et vous donner envie de le quitter", avait d'ailleurs encore considéré l'Aussie voici quelques mois, admiratif. Cette capacité à étourdir l'adversaire en quelques coups de génie est assurément une caractéristique commune aux deux hommes.

Ce qui l'en éloigne

Au-delà de considérations techniques comme les différences de revers (à deux mains pour Kyrgios), au service ou dans la façon de se mouvoir, leurs comportements sur le court sont diamétralement opposés. L'Australien est un véritable moulin à paroles qui aime parfois même évoluer dans un certain chaos. Rien à voir donc avec la "poker face" du Suisse, même si ce dernier fut colérique et capable de casser bien des raquettes dans sa jeunesse. Ils ont aussi une approche du tennis différente : Federer a vite assumé son ambition de devenir le meilleur et de le rester le plus longtemps possible, quand Kyrgios s'est décidé à exploiter (en partie) son potentiel cette saison seulement. Si ce dernier peut gagner un Grand Chelem, son objectif n'est pas de dominer le jeu.

L'œil d'Arnaud Di Pasquale : "Kyrgios partage avec Federer cette capacité à créer, à mettre à distance ses adversaires en deux frappes de balle en jouant en demi-volée. Je me souviens de son deuxième set contre Rublev à Miami, c'était hallucinant : coup gagnant sur gagnant contre un Top 10. Le danger pour Kyrgios, c'est soit de basculer dans l'extravagant, soit dans une sorte de dilettantisme. Il peut aller chercher un Grand Chelem, s'il maintient le cap du professionnalisme. Mais voudra-t-il en gagner plusieurs ? On n'en a pas l'impression. Il y a un côté : 'Un Grand Chelem, et puis je tire ma révérence.'"

Grigor Dimitrov, la copie maudite

Age : 31 ans

Classement : 24e

Performances marquantes : Demi-finales à Wimbledon (2014), l'Open d'Australie (2017) et l'US Open (2019), titres au Masters et à Cincinnati en 2017

Ce qui le rapproche de Federer

Techniquement ? A peu près tout. A tel point que quand il a débarqué sur le circuit, Grigor Dimitrov a hérité d'un surnom qui lui a (trop à son goût) longtemps collé à la peau : "Baby Fed". Il faut dire que le mimétisme gestuel est flagrant et l'exécution technique des coups quasiment aussi précise, du service au coup droit, en passant par le revers slicé et la volée. Le Bulgare dispose ainsi d'un éventail de coups très large. Ses fulgurances ont fait se lever bien des stades. Quand il est dans la "zone", c'est une expérience du beau comme l'était l'homme aux 103 titres sur le circuit.

Ce qui l'en éloigne

La copie est toujours moins bonne que l'original. Et ce fut toujours un peu le problème de Dimitrov. Très vite comparé à l'excellence absolue, il a dû faire face à une pression démesurée qui l'a sans doute bridé. Si son acharnement au travail n'est pas discutable, il n'a certainement pas totalement exploité son potentiel, faute de direction claire sur le plan tactique. Quand on est si complet, il est parfois difficile de faire le bon choix au bon moment, notamment sous pression. Allier l'esthétique à l'efficacité est d'une complexité absolue. Dimitrov a été numéro 3 mondial, a gagné le Masters, a atteint le dernier carré dans trois des quatre tournois du Grand Chelem, mais il n'a certainement pas le caractère spécial d'un champion hors norme. Désormais dans la seconde phase de sa carrière, on le voit mal l'acquérir.

L'œil d'Arnaud Di Pasquale : "Le tennis, ce n'est pas qu'une technique. C'est du physique et du mental derrière. C'est bien d'être capable de faire tout ce que Federer fait, c'est même assez fou. Mais il faut le faire aux moments importants, réussir à être assez stable mentalement. Tout le monde n'est pas capable de garder son sang-froid. N'a-t-il pas trop souffert de cette comparaison incessante ? Quand jeune, il imitait Federer, il avait envie d'être joueur de tennis. Il était certainement fan, mais il voulait être Dimitrov. C'est hyper dur d'être attendu comme le nouveau Federer. Federer, il n'y en a qu'un."

Lorenzo Musetti, le pari

Age : 20 ans

Classement : 28e

Performances marquantes : Huitième de finale à Roland-Garros en 2021, titre à Hambourg en 2022

Ce qui le rapproche de Federer

Une certaine maestria et son toucher de balle. Que ce soit au niveau de l'amortie, des volées, du petit jeu, Lorenzo Musetti sait tout faire. Il n'est pas avare en inspirations géniales quand il s'agit de jouer au chat et à la souris avec son adversaire. Mais c'est côté revers qu'il se rapproche le plus de Federer : il sait aussi bien lifter, jouer à plat que slicer. Sa variété à ce niveau est assez fascinante pour un joueur aussi jeune, là où Tsitsipas n'a incorporé que récemment le slice dans son attirail. Il est peut-être le seul à réaliser aussi bien que son modèle suisse le passing de revers en demi-volée avec ce fameux coup de poignet signature du génie federerien.

Ce qui l'en éloigne

Pas mal de choses. D'abord des éléments techniques comme sa prise de raquette fermée en coup droit et son geste beaucoup plus heurté et moins efficace au service. Ensuite et peut-être surtout son jeu vers l'avant. Depuis son émergence à Rome en 2020, Musetti s'épanouit avant tout sur terre battue - surface sur laquelle il a d'ailleurs conquis le premier titre de sa carrière à Hambourg cet été en finale contre Alcaraz, et se tient moins proche de sa ligne que Federer. Les doutes sur sa résistance physique ne sont enfin pas encore levés. Après avoir brillamment mené deux sets à rien en huitième de finale de Roland-Garros contre Djokovic, il s'était effondré. Il a connu le même sort contre Tsitsipas cette année. Pour devenir un grand champion, il devra progresser dans ce domaine.

L'œil d'Arnaud Di Pasquale : "C'est un super joueur, très intéressant. Mais arrivera-t-il à avoir la même constance, la même motivation ? Il a déjà eu une période de creux et il s'en est ouvert. Ce sont des signaux. Il fera peut-être des coups, mais sera sans doute moins régulier. Quand Federer était tout jeune, quand tu jouais face à lui, tu te disais : 'Si ça se met en place, ça va être un phénomène.' Et je ne me dis pas ça de Musetti quand même. Quand toutes les pièces du puzzle seront assemblées, il sera forcément plus fort qu'aujourd'hui, mais de là à dire qu'il gagnera un ou plusieurs Grands Chelems..."

