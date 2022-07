En 1997, Roger Federer et Serena Williams ont fait leur entrée dans les classements ATP et WTA. Vingt-cinq ans plus tard, les deux légendes du tennis, qui n'ont plus aucun point au compteur, en sortent. Le Suisse est absent des courts depuis l'édition 2021 de Wimbledon, où il avait atteint les quarts de finale , à cause d'une blessure à un genou. Après un an sans jouer de tournoi en simple, Serena Williams a manqué son retour sur le gazon londonien cette année, battue dès le premier tour par Harmony Tan