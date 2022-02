Le mot d'ordre est à la prudence. Cinq mois après avoir subi une troisième opération (arthroscopie) du genou droit, Roger Federer n'est toujours pas certain qu'il pourra bien retrouver le plus haut niveau et le circuit professionnel. Lors d'une visio-conférence organisée par le Crédit Suisse, l'un des sponsors majeurs, le Bâlois de 40 ans a fait le point sur la progression de sa rééducation et sur son état d'esprit. Pas encore revenu sur les courts de tennis, il respecte les conseils et le timing que lui imposent ses docteurs, même si l'envie le démange.

Ad

"Les mois qui arrivent vont être très intéressants et importants pour moi. J'en saurai beaucoup plus en avril sur ce que mon corps peut encaisser. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment encore été autorisé à courir ou à m'infliger de lourdes charges de travail avec des sauts et des reprises d'appuis. J'espère que tout ça va commencer dans une quinzaine de jours et on verra comment le corps réagira. C'est ce dont j'aurai besoin pour retourner sur les courts de tennis. Et c'est pour ça que j'en saurai plus sur mon retour en avril-mai", a ainsi dévoilé Federer.

Open d'Australie L'oeil de DiP : "Barty est de loin la joueuse la plus forte et complète du circuit féminin" IL Y A 3 HEURES

J'aimerais en faire beaucoup plus, mais les docteurs me retiennent un petit peu

Pas de précipitation donc : l'âge du Suisse et les multiples chirurgies pratiquées sur la même zone ne peuvent être pris à la légère. Mais on l'aura compris, les choses sérieuses vont bientôt commencer et le verdict sur la possibilité réelle de faire ce fameux dernier come-back se précise. Et si physiquement, l'incertitude demeure, mentalement, le moral est au beau fixe. L'exemple donné par Rafael Nadal, même si la nature de la blessure au pied gauche du Majorquin est différente, l'a d'ailleurs inspiré, comme il l'avait indiqué dans son message de félicitations à son "ami et rival".

"L'envie est là, je suis très motivé quand je travaille physiquement et que j'y suis autorisé. J'en ai fait ce matin, je retourne à la salle demain. Je travaille aussi dur qu'on me le permet. Donc ça se passe bien, même si c'est un petit peu lent et que j'aimerais en faire beaucoup plus. Mais les docteurs, et tout le monde (son équipe et sa famille, NDLR), me retiennent un petit peu", a conclu l'homme aux 103 titres en carrière.

Alors reviendra ou reviendra pas ? La question est donc toujours ouverte à ce stade. Tout dépendra de la capacité de son genou droit à encaisser les épreuves à venir. Pendant que les cadors du circuit se retrouveront en mars lors des Masters 1000 d'Indian Wells et Miami, Federer passera le test ultime. Celui qui lui permettra de ravir encore quelques matches les amateurs de tennis, ou mettra un terme à son immense carrière.

Open d'Australie Medvedev se victimise-t-il trop ? "Il se veut à contre-courant mais il a juste besoin d'amour" IL Y A 4 HEURES