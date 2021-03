Tennis

Federer : "L'horizon ne va que jusqu'à Wimbledon, au-delà, c'est trop loin"

ATP DOHA - Après plus d'une année d'absence, Roger Federer va effectuer son grand retour sur les courts cette semaine au Qatar. Le Suisse l'avoue, il a beaucoup d'interrogations quant à la capacité de son corps à répondre positivement lors de cette reprise, et dans les semaines et mois à venir. Voilà pourquoi il refuse de voir plus loin que Wimbledon pour le moment.

00:01:53, il y a 2 heures