L'information a quelque chose de dérisoire dans le contexte actuel. Alors que la saison tennistique est menacée par l'épidémie de coronavirus après l'annulation du Masters 1000 d'Indian Wells, Roger Federer a récupéré le droit d'utiliser son logo, deux ans après avoir changé d'équipementier, passant de Nike à Uniqlo lors du tournoi de Wimbledon 2018. Opéré du genou droit voici trois semaines, le Suisse espère revenir à la compétition en juin prochain pour la saison sur gazon lors de laquelle il pourrait donc ajouter à ses tenues le fameux sigle "RF" qu'il avait provisoirement abandonné.

Ni Federer ni son équipementier n'ont toutefois officiellement communiqué sur le sujet jusqu'ici, d'autant que la suite de la saison 2020 est plus qu'incertaine. A cause de l'épidémie mondiale de coronavirus, le tournoi d'Indian Wells a été annulé et il pourrait être le premier d'une longue liste en fonction de l'évolution des conditions sanitaires. A ce jour, nul ne peut dire si Roland-Garros ou Wimbledon auront effectivement lieu comme le calendrier le prévoit.