Federer sur son double avec Djokovic : "Forcément spécial pour tous les deux"

On peut gloser des heures et des heures sur l'intérêt ou le manque d'intérêt sportif de la Laver Cup, alias la Federer Cup, puisque le Suisse en est à la fois le créateur, l'organisateur et un des acteurs majeurs sur le court. Alexander Zverev a d'ailleurs provoqué un gentil petit buzz jeudi soir lors de la soirée de gala inaugurale en parlant d'une "exhibition" devant la presse, avant de se reprendre aussitôt. La Laver Cup se veut sérieuse et veut aussi gagner son crédit sportif, ne pas être cataloguée (que) comme une machine à spectacle.

Ce qui est certain en revanche, c'est qu'en dépit de sa jeunesse, elle sait créer l'évènement. Il y a un an, Roger Federer et Rafael Nadal avaient offert une des images de l'année tennistique en jouant ensemble en double. De si grands rivaux, et de si longue date, mués en partenaires, certains en avaient rêvé, la Laver Cup l'avait fait. Rafael Nadal a passé son tour cette année pour la deuxième édition, mais Federer a accroché l'autre gigantesque poisson du circuit, Novak Djokovic.

Rafael Nadal et Roger Federer lors de la Laver Cup.Getty Images

Federer côté égalité

Alors, évidemment, il n'était pas question de rater l'occasion de faire équipe avec lui. La paire Federer-Djokovic sera donc alignée dès vendredi soir par le capitaine européen Björn Borg, face à Kevin Anderson et Jack Sock. Roger Federer s'est dit "impatient et excité" à l'idée de se retrouver du même côté du court que Nole. "Nous avons livré tellement de batailles ensemble en simple, que c'est forcément spécial pour tous les deux de pouvoir se retrouver partenaires et non adversaires", a jugé le numéro 2 mondial.

En début de semaine, lors de la conférence de presse, avant que la composition des équipes ne soit établie, Federer avait déjà émis son souhait de jouer avec Djokovic. "J'aimerais bien qu'on fasse équipe, j'espère que lui aussi !", avait souri le Bâlois. Visiblement, c'est le cas. Ce sera évidemment une grande première pour eux, d'où les ajustements à effectuer lors des quelques séances d'entraînement. Jeudi, ils en étaient encore à décider qui jouerait de quel côté. Le choix s'était imposé de lui-même l'an dernier avec le jeu de gaucher de Nadal.

"Il faut encore qu'on en parle mais, a priori, si Novak est d'accord avec ça, je pense que je vais me mettre du côté des égalités", a glissé Roger Federer. Ce à quoi Djokovic, avec le sourire et la confiance de celui qui vient de gagner à Wimbledon et à l'US Open, a répondu : "OK, je pense que je me débrouille côté revers".