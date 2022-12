Cette fois, c'est concret. Lorsqu'il a lancé début 2020 l'opération #FAAPointsforChange, avec le soutien de BNP Paribas et le relais de l'ONG CARE pour contribuer au programme EduChange et développer l'éducation au Togo, Félix Auger-Aliassime s'était promis de se rendre sur place au plus vite. La pandémie du Covid-19 a malheureusement modifié ses plans initiaux. Mais après une saison 2022 prolifique, il a enfin pu constater lui-même sur place les avancées de son projet.

"Depuis trois ans, explique-t-il, on m'avait envoyé des photos et des comptes-rendus, mais ce n'est pas la même chose de le vivre, de le sentir, de discuter sur place avec les jeunes qui bénéficient du programme." Accompagné de sa famille, notamment de son père, originaire du Togo, le Canadien a pu rencontrer certains des 2 500 que son engagement aide à améliorer le quotidien grâce à ses performances sur les courts, selon le principe suivant : à chaque point gagné en match officiel, Auger-Aliassime donne 5 dollars pour contribuer au programme EduChange et développer l'éducation au Togo. BNP Paribas ajoute 15 dollars dans le même temps.

Ad

Féix Auger-Aliassime avec un jeune apprenti menuisier dans le village de Kétao. Crédit: DR

Tennis Garcia garde le pigiste Guzman : "Je ne me vois pas rester sans coach pendant des mois" IL Y A UNE HEURE

Ce n'est qu'un début, j'espère construire quelque chose de solide ici

Le numéro 6 mondial a ainsi pu visiter des écoles et des centres d’apprentissage, échanger avec des élèves et des apprentis, ou discuter avec les leaders des communautés locales. Parmi ses rencontres fortes, celles avec des jeunes filles et garçons entre 14 et 20 ans dans le village de Kétao. Il y a vu des jeunes menuisiers, soudeurs, tisserands, couturiers, mécaniciens ou coiffeurs.

"C'est incroyable de voir que l’on peut changer leur vie, dit-il. Durant ce séjour, j'ai vu ce que l’on pouvait aussi améliorer, peaufiner. Ce n'est qu'un début, j'espère construire quelque chose de solide ici." "Nous avons pu constater les avancées concrètes du programme cette semaine mais aussi ce qu’il reste encore à accomplir", confirme Vincent-Baptiste Closon, responsable de l’engagement tennis chez BNP Paribas, qui travaille depuis le début sur ce projet avec Félix Auger-Aliassime.

Le Québécois souhaite aussi permettre de faciliter l'accès des enfants togolais aux infrastructures sportives. Il a notamment participé à un match de football sur un des terrains rénovés du club scolaire de Kémérida. Le travail à accomplir reste énorme mais le fait de matérialiser de ses propres yeux l'avancée de certains chantiers n'a fait que conforter le joueur dans sa démarche, laquelle, comme il nous l'expliquait dès 2020, s'inscrit dans le long terme : "C'est un projet tout jeune, naissant, un peu à l'image de ma carrière. Ce qui me plait dans le fait de me lancer très jeune, c'est qu'il va grandir en même temps que ma carrière." Lui a bien grandi depuis. Son projet aussi.

Félix Auger-Aliassime et les orphelins du centre d'accueil Régina Protmann, au Togo. Crédit: DR

Diriyah Tennis Cup Zverev : "Quand j'ai remarché pour la première fois, j'étais comme un gosse" IL Y A 17 HEURES