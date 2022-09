Tennis

Finale Federer-Nadal de l'Open d'Australie 2017 : "Un match que je n'oublierai jamais"

RETRAITE Federer - "Rodgeur", c’est 103 trophées ATP, 20 titres du Grand Chelem, au milieu de ses 1526 matches et un peu plus de 1250 victoires. Parmi elles, Arnaud Di Pasquale vous raconte le match qui l'a le plus marqué dans DiP Impact, émission à retrouver en podcast. Pour lui, c'est la finale de l'Open d'Australie 2017 face à Rafael Nadal, match à voir et revoir. (Réal: Sébastien Petit)

00:06:04, il y a 39 minutes