Novak Djokovic a été disqualifié en huitièmes de finale de l'US Open, en application du règlement, pour avoir envoyé une balle sur une juge de ligne. Djokovic venait de perdre son jeu de service et était mené 6-5 dans le premier set par Pablo Carreno Busta quand, en allant s'asseoir, il a frappé sans regarder la balle qui lui restait dans la main en direction du fond du court.

2. La catastrophe : Alaphilippe chute en percutant une moto et abandonne

Revivez en images la balle de match de la défaite de Benoît Paire face à l'Italie Roberto Marcora (6-4, 6-4), au 2e tour de l'ATP Pune. Le Français et son adversaire ont fini sur un petit accrochage à l'issue du match.

4. Et Alaphilippe porta l'estocade : L'attaque décisive du Français

A Imola, Julian Alaphilippe est devenu champion du monde sur route pour la première fois de sa carrière. Retour en images sur le moment où le Français a attaqué à 12 kilomètres de l'arrivée (et non 17 comme indiqué sur l'incrustation), pour ne plus lâcher la tête.