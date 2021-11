Et si des beaux jours attendaient le tennis français ? A 15 ans et 10 mois, Gabriel Debru, non classé à l'ATP (22e mondial chez les juniors), a battu Andrea Pellegrino, 220e mondial (4-6, 6-2, 6-3) ce mardi lors du premier tour du tournoi challenger ATP de Roanne. En qualifications, le Grenoblois avait déjà sorti Filip Jianu et Vladyslav Orlov, respectivement 324e et 416e au classement ATP.

Le joueur de (déjà) 1,92m a réalisé le break en début de deuxième manche pour renverser son adversaire qui sortait de deux finales en challenger en octobre. Cette victoire lui assure ses 13 premiers points à l'ATP et au moins la 970e place mondiale au prochain classement publié lundi prochain. Cependant, Gabriel Debru, qui avait atteint les 8e de finale lors du dernier tournoi juniors de Roland-Garros, aura encore l'occasion de s'illustrer contre Hugo Grenier (184e) au deuxième tour à Roanne.

Peu importe son prochain résultat, le jeune Français est déjà entré dans l'histoire des challengers. Depuis 2000, il est devenu le quatrième plus jeune joueur à avoir remporté un match dans ce type de tournoi. Gabriel Debru est seulement devancé par Felix Auger-Aliassime (14 ans et 11 mois), Rafael Nadal (15 ans et 3 mois) et Nikolai Soloviev (15 ans et 9 mois). Mais a fait mieux que Carlos Alcaraz (15 ans et 11 mois) et Richard Gasquet (16 ans). Ça promet...

