Classement WTA : Garcia perd une place, Halep toujours reine

Simona Halep est toujours la reine du classement WTA, publié lundi. Elle conserve toujours une avance confortable sur l'Allemande Angelique Kerber et la Danoise Caroline Wozniacki. Caroline Garcia (19e), qui n'est pas parvenue à se qualifier au Masters bis de Zhuhai, perd quant à elle une place. Derrière Garcia, le classement de Kristina Mladenovic (44e) et Pauline Parmentier (54e) est inchangé, tandis qu'Alizé Cornet (47e) perd une place. L'Australienne Ashleigh Barty, qui a dominé la Chinoise Qiang Wang au Masters bis, gagne quatre places et arrive au 15e rang mondial. Elle double l'Américaine Serena Williams. Qiang Wang remonte à la 20e place (+2).

Classement WTA au 5 novembre :

1. Simona Halep (ROU) 6921 pts

2. Angelique Kerber (GER) 5875

3. Caroline Wozniacki (DEN) 5586

4. Elina Svitolina (UKR) 5350

5. Naomi Osaka (JPN) 5115

6. Sloane Stephens (USA) 5023

7. Petra Kvitová (CZE) 4630

8. Karolína Plísková (CZE) 4465

9. Kiki Bertens (NED) 4335

10. Darya Kasatkina (RUS) 3415

11. Aryna Sabalenka (BLR) 3245 (+1)

12. Anastasija Sevastova (LAT) 3240 (-1)

13. Elise Mertens (BEL) 3165

14. Julia Görges (GER) 3055

15. Ashleigh Barty (AUS) 2985 (+4)

16. Serena Williams (USA) 2976 (-1)

17. Madison Keys (USA) 2976 (-1)

18. Garbiñe Muguruza (ESP) 2910 (-1)

19. Caroline Garcia (FRA) 2660 (-1)

20. Qiang Wang (CHN) 2485 (+2)

...

44. Kristina Mladenovic (FRA) 1155

47. Alizé Cornet (FRA) 1130 (-1)

54. Pauline Parmentier (FRA) 1009

102. Fiona Ferro (FRA) 617 (-2)

