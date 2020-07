Gasquet : "A l'ATP, ils sont catastrophiques et tout simplement dépassés"

Plutôt heureux de sa reprise tennistique lors de l'Ultimate Tennis Showdown de Patrick Mouratoglou où il a atteint les demi-finales, Richard Gasquet est revenu sur l'incertitude qui entoure la reprise du circuit dans un entretien accordé à L'Equipe. Et il n'a pas été tendre avec les instances dirigeantes du tennis dans cette période de crise.

Le code de conduite assoupli de l'Ultimate Tennis Showdown a peut-être eu des effets insoupçonnés sur Richard Gasquet. Après avoir atteint les demi-finales de la première mouture de la ligue de Patrick Mouratoglou, le Biterrois s'est lâché lors d'un entretien accordé à nos confrères de L'Equipe. Alors que la saison est censée reprendre à la mi-août aux Etats-Unis, il s'est interrogé sur la situation sanitaire actuelle aux Etats-Unis tout en soulignant les contradictions des instances qui ont mis de l'eau dans leur vin sur les conditions d'accueil à Flushing Meadows (31 août-13 septembre) après les remarques de Novak Djokovic.

Avant tout, Gasquet a commencé par mettre en valeur les décisions prises par l'ATP concernant le classement (calculé sur 22 mois désormais) et le choix laissé aux joueurs dans ces circonstances exceptionnelles. "A un moment donné, libre à toi de ne pas y aller. Si l'US Open a lieu et que tu ne te sens pas d'y aller, c'est ton choix. Personne ne te met un couteau sous la gorge. C'est pour ça que l'idée du classement sur deux ans est un principe intelligent. Et quand tu y es (à New York), tu ne pleures pas. En fait, il faut juste connaître les règles à 100 % avant de partir", considère-t-il.

"Si tu n'es pas capable de rester un mois à l'hôtel, joue pas au tennis !"

Dans cette optique et avec les risques potentiels de quarantaine en cas de test positif au COVID-19 à l'heure où l'épidémie fait rage outre-Atlantique, Lucas Pouille a ainsi d'ores et déjà décidé de faire l'impasse. Pour d'autres, comme les numéros 1 et 2 mondiaux, c'est l'incertitude. Mais pour le Biterrois, les éventuelles conditions strictes d'accueil ne sont pas un argument valable et il ne s'explique pas qu'elles aient été adoucies, même si elles avaient été qualifiées d'"extrêmes" par Djokovic.

"Les maisons individuelles (pour accueillir certains joueurs), les organisateurs ne devraient pas le proposer. Tu vas à l'hôtel, tu restes dans ta chambre, il y a quelqu'un qui te file un plateau-repas, et tu sors pour aller jouer. Voilà. Un cordon sanitaire. Que ce soit (Novak) Djokovic, (Rafael) Nadal ou un autre. C'est marqué avant, tu signes ou pas et tu y vas ou pas. C'est le prix à payer. C'est trois semaines dans une carrière. Si tu n'es pas capable de rester un mois à l'hôtel quand tu vas jouer l'US Open, joue pas au tennis !", s'insurge-t-il.

Gasquet dézingue les instances

Et il ne s'agit pas ici pour Gasquet de s'en prendre à Djokovic qu'il défend d'ailleurs en reprenant ses mots, l'estimant victime "d'une chasse aux sorcières" et renvoyant Nick Kyrgios et ses critiques dans les cordes. Pour le Français, ce sont bien les instances, ATP et fédérations nationales, qui ne sont pas à la hauteur de la crise que traverse le tennis.

"À l'ATP, ils sont catastrophiques, ils ne disent rien aux joueurs. Ils sont tout simplement dépassés. Les conférences Zoom pour ne rien dire, je n'y assiste pas (l'une d'entre elles était prévue lundi pour rassurer les joueurs sur la tenue de l'US Open, NDLR). De toute façon, ce sont les autorités qui décident. À New York, ça va être le gouverneur. Et le gouvernement en France pour Roland-Garros. Les Fédérations, ce sont des marionnettes !" Frustré par la gestion de crise actuelle des instances, Gasquet n'a rien dit sur ses intentions personnelles en vue de New York. Dans l'incertitude quand à la suite des événements alors que les autres sports reprennent peu à peu, il avait visiblement besoin de vider son sac. A bon entendeur...

