Vous trouverez des "federistes", des "nadaliens" et des "djokoviens" tous prêts à vous affirmer que leur poulain est, de façon incontestable, LE plus grand", écrivions-nous. Il y a un an et demi, au sortir de l'Open d'Australie 2020, le dernier Grand Chelem du "monde d'avant", nous avions publié un article intitulé "L'impossible et infernal débat du 'GOAT'." ", écrivions-nous.

C'est toujours vrai et ce le sera sans doute toujours. Chacun peut greffer des critères différents pour apprécier la grandeur des uns et des autres, qui ne répondra jamais à aucune formule mathématique. Plus tard, le temps affinera le legs de chacun. Quand ces trois monstres auront arrêté, quand ils appartiendront au passé, sans doute resteront-ils indissociables. Il sera difficile d'évoquer Roger Federer sans parler de Rafael Nadal et Novak Djokovic et inversement. Ce sera "eux", plus que "lui", "lui" ou "lui".

Mais si l'on s'en tient au strict plan des accomplissements sportifs des uns et des autres, cet été 2021 peut marquer un tournant. Après tout, s'il est compliqué, voire impossible de comparer les époques (combien Borg aurait-il de Grands Chelems si l'Open d'Australie avait à son époque eu l'importance qu'il a aujourd'hui ? Si l'ère Open avait existé 20 ans plus tôt, quel serait le palmarès d'un Rosewall ? Et ainsi de suite), il est possible de mettre en parallèle les CV des membres du Big 3 puisqu'ils évoluent simultanément.

Or, dans le même article, nous écrivions aussi ceci, au sujet de leur palmarès : "A ce petit jeu, chacun dispose de ses arguments et de ses limites". Nous pointions pour les trois ce qui leur manquait par rapport aux deux autres. Pour Djokovic, la limite était la suivante : "Quant au Serbe, il possède désormais l'ascendant direct contre 'Rodgeur' et 'Rafa', mais, jusqu'à preuve du contraire, totalise moins de titres majeurs qu'eux." Le contraire sera peut-être très bientôt prouvé.

Vainqueur de Roland-Garros, Novak Djokovic est revenu à un pas de ses deux rivaux historiques au nombre de titres majeurs. 20. 20. 19. Dans quinze jours, il se présentera donc à Wimbledon avec la possibilité de revenir à leur hauteur. S'il y parvient, il se rendra ensuite à l'US Open pour les dépasser.

A New York, il pourrait alors signer un extravagant coup double : devenir seul détenteur du record le plus prestigieux du tennis, tout en réussissant le plus grand accomplissement de ce sport, à savoir le Grand Chelem calendaire. Celui que deux joueurs seulement ont signé en un siècle d'histoire, Donald Budge et Rod Laver (deux fois). Si, en prime, il décrochait l'or olympique à Tokyo pour signer un "Golden Slam" comparable à celui de Steffi Graf en 1988, le champion serbe s'isolerait dans une dimension qui n'appartiendrait qu'à lui.

Il aurait alors tout, absolument tout gagner. Tous les Grands Chelems. Au moins deux fois. Tous les Masters 1000. L'or olympique. Le Masters. La Coupe Davis. Il détiendrait le record du nombre de victoires en Grand Chelem, en Masters 1000, plus celui des semaines passées à la première place mondiale, qu'il s'est approprié au mois de mars. S'il rafle toutes les mises cet été, indépendamment d'éléments subjectifs et des préférences de chacun, il mettrait de la distance entre lui et le duo Nadal-Federer.

"Djokovic est désormais favori de tous les tournois du Grand Chelem auxquels il participe"

J'étais déjà dans cette position en 2016 et j'ai perdu au troisième tour à Wimbledon

Cela fait beaucoup de "si". Même pour un Novak Djokovic. Trop, peut-être. Surtout à 34 ans. Décrocher ces trois titres, sur trois continents, en l'espace de deux mois, constitue un défi d'une nature et d'une ampleur extravagantes. Mais avec un tel animal, on ne peut rien écarter. Lui ne l'écartait d'ailleurs pas, dimanche soir, lorsqu'il a été interrogé à ce sujet.

"Tout est possible, juge Djokovic. Dans mon cas, je peux dire que compte tenu de ce que j'ai passé dans ma vie, dans ma carrière, j'ai fait un parcours fabuleux, en réussissant certaines choses, dont beaucoup pensaient que je n'arriverai pas à faire, je suis donc peut-être en bonne position pour un Grand Chelem doré." A Wimbledon, prochaine étape de ces travaux herculéens, il fera figure de favori unique. A ce stade, il est probablement son principal adversaire. "J'étais déjà dans cette position en 2016 et j'ai perdu au troisième tour à Wimbledon, rappelle-t-il. Puis, cette année, il n'y a que deux semaines entre la finale ici et le premier tour de Wimbledon. Ce n'est pas idéal, parce qu'on passe d'une surface à une autre surface totalement différente. Il faut changer de jeu le plus vite et le plus efficacement possible."

L'énorme différence avec 2016, c'est qu'à l'époque, le Djoker avait atteint son but ultime : s'imposer à Roland-Garros, son obsession, ce tournoi qui lui manquait tant. Une fois ce vide comblé, la pression était retombée. Un tel scénario paraît peu probable cette fois. La carotte du record en Grand Chelem devrait être suffisamment appétissante pour maintenir sa détermination à la hauteur de ce qu'elle est aujourd'hui.

Novak Djokovic ne s'en est jamais caché. Il veut écrire l'histoire, la marquer comme personne. C'est son moteur. "Marquer l'histoire de ce sport que j'aime tant, c'est une fierté et c'est gratifiant pour moi", a-t-il répété après sa finale gagnée contre Stefanos Tsitsipas. Il a toujours faim, et le festin qui l'attend est plus de nature à lui ouvrir encore l'appétit que de l'effrayer. Djokovic n'aura jamais les yeux plus gros que le ventre.

