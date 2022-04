Tennis

"Grosse personnalité, caractère de champion mais du respect pour les autres : Alcaraz et Nadal si intimement liés"

Après la victoire de Carlos Alcaraz à Miami avant ses 19 ans, difficile de ne pas faire la comparaison avec son glorieux aîné Rafael Nadal. Si niveau jeu, les deux Espagnols n'ont pas beaucoup de points communs, leur attitude et leur relation forte avec leur coach sont ce qui les rapprochent le plus, comme le soulignent Arnaud Di Pasquale, Laurent Vergne et Bertrand Milliard dans DiP Impact.

00:04:26, Hier à 18:17