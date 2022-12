Elle renaît de ses cendres. Disparue depuis 2019, la Hopman Cup sera au calendrier de la saison 2023, mais dans un lieu et à une date différents de ceux qu'elle connaissait habituellement. Organisée la première semaine de janvier à Perth en Australie pendant 30 ans, la compétition mixte par équipes aura désormais lieu sur la terre battue de Nice du 19 au 23 juillet prochains, soit entre Wimbledon et la tournée américaine sur dur. La Fédération internationale de tennis (ITF) a officialisé la nouvelle mardi dans un communiqué faisant état d'un contrat de cinq ans (2023-2027) signé avec le promoteur Tennium, entreprise spécialisée dans l'organisation de tournois.

Ad

Tennis "Un géant", "le meilleur coach de tous les temps" : Le monde du tennis rend hommage à Bollettieri IL Y A UN JOUR

Absente du programme tennistique de ces trois dernières saisons, la Hopman Cup - du nom du célèbre capitaine australien de Coupe Davis Harry Hopman qui a conquis 16 titres dans l'épreuve avec son pays entre 1939 et 1967 - a vu défiler bien des champions. D'ailleurs Roger Federer et Belinda Bencic avaient remporté les deux dernières éditions à Perth en 2018 et 2019, et d'autres grands noms comme Novak Djokovic, Serena Williams, Martina Hingis, John McEnroe ou encore Steffi Graff y ont participé.

Un format inchangé avec 6 sélections puis 8 dès 2025

Pour cette renaissance, le format restera le même : une rencontre comprendra un simple dames, un simple messieurs et un double mixte. Six équipes participeront aux deux premières éditions niçoises (2023 et 2024), puis huit aux trois suivantes. En tant que pays organisateur, la France sera assurée de participer chaque année.

"Cet événement confirme encore que Nice est une destination privilégiée pour les plus grands événements sportifs internationaux, s'est réjoui le maire de la ville Christian Estrosi dans le communiqué de l'ITF. Après le grand départ du Tour de France en 2020 et les demi-finales du Top 14 en 2022, la Hopman Cup précédera de quelques semaines la Coupe du monde de rugby, et puis l'arrivée du Tour de France en 2024. Le tennis est un sport majeur à Nice, une discipline qui a une histoire forte, avec un club centenaire et de grands joueurs qui ont marqué l'Histoire du tennis français."

Tennis Bollettieri, la mort d'une légende HIER À 09:47