Roger Federer bat Jack Sock 7-6, 7-5

Contraste saisissant. Quelques heures à peine après l'annonce du forfait d'Andy Murray pour l'Open d'Australie, Roger Federer signait sur le court une nouvelle victoire en battant Jack Sock (7-6, 7-5) dans le cadre de la Hopman Cup. Alors que bon nombre de ténors du circuit sont à l'arrêt, à l'image de Murray ou Kei Nishikori, lui aussi forfait pour Melbourne, ou en train de soigner leurs bobos, comme Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Stan Wawrinka, papy Roger, lui, pète le feu.

Le Bâloise signe ainsi sa troisième victoire de la semaine en simple après celles face à SUgita et Khachanov. Mais la marche était plus haute jeudi contre Jack Sock, membre du Top 10, et ce succès un peu plus significatif que les deux précédents. Auteur d'un bon match en dépit de quelques flottements sur son revers, Federer s'est un peu compliqué la vie faute d'avoir su concrétiser ses nombreuses opportunités de break. Vainqueur du premier set au jeu décisif, le numéro deux mondial n'a converti aucune de ses sept premières occasions de prendre le service de l'Américain.

Une bonne répétition

Finalement, ce break a fini par venir, dans le 11e jeu de la deuxième manche. A 5-5, au terme d'un point où il a offert une défense digne de Rafael Nadal, Federer a fini par breaker, avant de conclure le match tranquillement dans la foulée sur sa mise en jeu. Une bonne répétition que cette victoire en un peu plus d'une heure et demie face à une des valeurs montantes du circuit, qui vient confirmer que Federer est prêt pour la défense de son titre à Melbourne.

La Suisse va avoir l'occasion de valider son billet pour la finale de la Hopman Cup lors du simple dames qui va mettre aux prises Belinda Bencic et CoCo Vandeweghe. En cas de victoire de l'Américaine, c'est le double mixte qui départagera les deux équipes et déterminera le vainqueur de ce groupe B et le nom du premier finaliste. Mais quoi qu'il arrive, pour Federer, tout va bien dans cette semaine de reprise à Perth...