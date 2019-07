Houdet ou l'élégance du Mousquetaire

A l’occasion de sa onzième participation au Tournoi de Wimbledon (12-14 juillet), Stéphane Houdet, 3e joueur mondial en simple et numéro un en double, disputera ses matches vêtu d’une chemise sur-mesure créée tout spécialement pour l’occasion par Daniel Lévy, tailleur d’exception dont la réputation dépasse les frontières françaises.

"L’idée de rendre hommage aux Mousquetaires me trottait dans la tête depuis un moment, et finalement, il m’a semblé que Wimbledon était le lieu où leur empreinte très française était la plus frappante, explique Stéphane Houdet. Ce Temple du tennis symbolise l’élégance et la tradition". L’occasion pour lui de rappeler sa passion pour Wimbledon et combien les valeurs incarnées par les Mousquetaires ont pu l’inspirer, et ce, dès son plus jeune âge.