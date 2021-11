C'est un bénéfice collatéral probable de la formidable semaine vécue par Hugo Gaston à Bercy. Rien d'officiel encore, mais il se murmure à l'Accor Arena que le Toulousain pourrait intégrer l'équipe de France de Coupe Davis qui affrontera la République tchèque puis la Grande-Bretagne les 25 et 27 novembre à Innsbruck pour tenter d'accéder à la phase finale. Il faudra pour cela sortir en tête de ce groupe C. Le capitaine Sébastien Grosjean a pour l'heure retenu quatre joueurs, Richard Gasquet, Arthur Rinderknech (qui a remplacé Ugo Humbert, forfait), Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert.

Mais le parcours de Gaston à Bercy ne peut laisser insensible Sébastien Grosjean, qui a la possibilité d'intégrer un cinquième élément. "J'étais là dès son premier tour des qualifications, tout le monde n'était pas là en tout cas moi j'y étais. C'est un magnifique parcours. Il y a de très belles victoires", a prudemment souligné le capitaine sur Eurosport, vendredi. Il annoncera sa sélection définitive la semaine prochaine.

Je n'ai pas encore eu de discussion avec le capitaine

Hugo Gaston, lui, se tient prêt, même s'il reste prudent. Dans quelques jours, il sera à Milan pour le Masters Next Gen, pour lequel il a reçu vendredi une invitation des organisateurs. Ce n'était pas à son programme initialement, mais il est ravi. Pour la Coupe Davis non plus, il n'avait pas imaginé faire partie de l'aventure, mais la porte s'est peut-être ouverte. "Pour l'instant, je suis en train de préparer aussi les interclubs, assure-t-il. Je n'ai pas encore eu de discussion avec le capitaine. Pour l'instant, je ne suis pas encore sélectionné."

Mais il admet, même dans ce format remanié, la Coupe Davis le fait rêver. "Avoir le 'France' et le coq sur le maillot, c'est quelque chose de fou, dit-il avec les yeux qui brillent. J'adore ça. Je joue aussi au tennis pour jouer la Coupe Davis. Je regardais la Coupe Davis quand j'étais petit. Pour moi, c'est un rêve, ça veut dire beaucoup de choses." Au vu de sa semaine, il ne serait pas surprenant qu'il soit "contraint" de renoncer aux Interclubs...

