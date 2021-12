L'aventure s'arrête là pour Iga Swiatek et Piotr Sierzputowski. La Polonaise, lauréate à Roland-Garros en 2020, s'est séparée de son entraîneur samedi, après plus de cinq ans de collaboration. "J'ai compris que parfois, dans notre vie professionnelle, il fallait faire des changements pour mieux se développer, pour évoluer, et rencontrer d'autres personnes avec lesquelles va se créer une nouvelle coopération pour les étapes suivantes de son développement", a écrit la joueuse de 20 ans, 9e mondiale, dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Swiatek n'a pas donné plus de précision sur le nom de son nouveau coach, ni même indiqué si elle en a trouvé un. "Je suppose que vous avez des questions sur ce qui vient maintenant. J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler et je voudrais me concentrer sur ma pré-saison sans pression extérieure. J'espère que vous comprendrez", se borne-t-elle à dire.

Roland-Garros 2020 est le premier des trois titres qu'elle a remportés à ce jour sur le circuit, avec en 2021 Adelaide et Rome. Elle a atteint son meilleur classement mondial, le 4e rang, au lendemain de sa victoire à Paris. Cette saison, elle a perdu en quarts de finale sur la terre battue parisienne et en 8es de finale à l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open, ce qui reste à ce jour ses meilleurs résultats dans ces trois Majeurs.

