Tennis

C'était la fête des lobs et des passings : le Top 5 points de la première semaine d'Indian Wells

MASTERS 1000 INDIAN WELLS - Sous le soleil de Californie, les jolis coups ont plu sur les courts d'Indian Wells. Retour sur les cinq plus jolis points de la première semaine : avec des lobs à gogo et parfois quelques passings bien sentis pour les contrer avec notamment Tiafoe, Daniel et Wolf sous le feu des projecteurs.

00:02:18, il y a une heure