Il a certainement bien d'autres soucis en tête en ce moment, mais le symbole est fort. Pour la première fois depuis quasiment cinq ans et son retour d'une première blessure au genou gauche à l'Open d'Australie 2017, Roger Federer sortira du Top 10 la semaine prochaine. Eloigné des courts car touché au genou droit - il a subi sa troisième opération de ce côté en août - et 9e joueur mondial avant le début du Masters 1000 d'Indian Wells, le Suisse se fera doubler par au moins deux joueurs au classement à l'issue du tournoi : Casper Ruud et Hubert Hurkacz. Le Polonais a entériné ce changement au classement ATP en dominant Frances Tiafoe dans la nuit de lundi à mardi (6-3, 6-2).

Si voir Federer disparaître des dix premières places mondiales est incontestablement remarquable, cette chute était attendue. Elle aurait même dû intervenir plus tôt, sans le gel puis la réforme du classement ATP qui ont figé les positions pendant la crise du coronavirus. Mais depuis la mi-août, le système de décompte a repris son mode de fonctionnement habituel, les joueurs remettant de semaine en semaine en jeu les points gagnés l'année précédente (ou en 2019 s'ils avaient fait un meilleur résultat qu'en 2020) lors de chaque tournoi. Seulement 71e à la Race - il n'a pu jouer que cinq tournois en 2021 -, le Suisse ne pouvait donc que perdre du terrain avec le temps.

Lors des 19 dernières années, il n'avait quitté le Top 10 que... 11 semaines

En mars dernier, Federer avait déjà perdu la moitié des points de sa finale à Indian Wells en 2019 (dégel progressif du classement) et il sera délesté de la seconde moitié la semaine prochaine, en plus de son capital acquis en quart de finale à Shanghai (tournoi annulé) la même année. En tout, il abandonnera donc 480 unités (300 + 180), ce qui rendait avant même Indian Wells la perte de sa 9e place inévitable au profit de Ruud. Et en plus de Hurkacz, Jannik Sinner pourrait aussi lui griller la politesse si l'Italien s'aventurait en demi-finale dans le désert californien.

Federer n'était sorti des dix meilleurs joueurs du monde que durant 11 semaines entre novembre 2016 et janvier 2017. Avant cela, il fallait remonter au 7 octobre 2002 pour trouver trace d'un Top 10 sans le Bâlois, il y a tout juste 19 ans. Une éternité. Réintégrera-t-il un jour ce prestigieux club ? L'hypothèse semble plus que compromise à l'heure où on se demande même si le Suisse de 40 ans pourra faire un ultime come-back.

