Andy Murray a dû connaitre des meilleurs préparations de tournoi. Opposé à Adrian Mannarino vendredi pour son entrée en lice à Indian Wells, le Britannique s’est fait voler son alliance dans des conditions rocambolesques. Une histoire de lacets et de chaussures odorantes...

C’est après l’un de ses entraînements que l’ancien numéro un mondial a choisi de laisser ses chaussures sous sa voiture de location. Comme il le raconte dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, "je n'ai pas de balcon (NDLR : à sa chambre d'hôtel) donc je me suis dit que j'allais les mettre sous la voiture pour les aérer pendant la nuit. Le lendemain matin, il n'y avait plus les chaussures."



C'est lorsque l'un de ses coaches lui a demandé où se trouvait la fameuse bague que Murray a pris conscience de sa mésaventure : Je me suis dit : "Oh No.... J'avais attaché mon alliance aux lacets de mes chaussures pour ne pas jouer avec donc... elle a aussi été volée". En espérant que son appel à retrouver ses biens soit entendu.

