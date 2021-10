Indian Wells

Un gros combat et une jolie surprise. Dans le tableau féminin, l'Américaine Shelby Rogers a éliminé la jeune Canadienne Leylah Fernandez, 19 ans, en trois sets, 2-6, 6-1, 7-6(7/4) en 8e de finale. Rogers a vaincu la finaliste surprise du dernier US Open au terme d'un marathon de 2h et 34 minutes.

Après le partage des deux premiers sets et être arrivée à une égalité 4-4 dans le tie-break décisif, Rogers a pris l'avantage d'un coup en revers puis a remporté les deux points suivants pour s'adjuger le match.

Swiatek dehors

"C'est une question de qui était capable de s'imposer dans les points", a expliqué Rogers, "de qui pourrait contrôler le point en premier". "Elle a un avenir radieux. La chance a été de mon côté aujourd'hui et je me tourne vers les quarts de finale".

L'Américaine affrontera mercredi en quart de finale la Lettone Jelena Ostapenko, qui s'est pour sa part aisément débarrassé (6-4, 6-3) de la Polonaise Iga Swiatek, tête de série N.2. Ostapenko a remporté 65% des points sur son premier service et a pris le service de Swiatek quatre fois lors de cette rencontre de 93 minutes. Avant l'élimination de Swiatek, la tête de série N.1, Karolina Pliskova et la tenante du titre Bianca Andreescu ont été sorties du tournoi.

