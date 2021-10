Et de huit. Casper Ruud en est désormais à 8 victoires consécutives en comptant la Coupe Davis, et même 9 si l'on y ajoute son succès sur Reilly Opelka en Laver Cup. Titré à San Diego, le Norvégien, 10e joueur mondial et en course pour une place au Masters, reste sur sa lancée et a pris le meilleur sur Lloyd Harris, 31e à l'ATP, en trois sets (6-7, 6-4, 6-4) et quasiment trois heures de jeu (2h51 de jeu). Le joueur de 22 ans, tête de série 6 du tournoi, a souffert dans le premier set face à la qualité de service du Sud-Africain (auteur de 18 aces en tout), avant de renverser la rencontre.

Vainqueur facile de l'Espagnol Roberto Caballes au tour précédent (85e), 6-1, 6-2, Ruud a remporté trois titres en trois semaines cet été (à Bastad, Gstaad et Kitzbuhel), une performance jamais vue depuis Andy Murray en 2011. Il affrontera en 8e de finale l'Argentin Diego Schwartzman (15e), qui a également cédé le premier set face au Britannique Daniel Evans (22e), avant de revenir et de gagner les dix derniers jeux du match, 5-7, 6-4, 6-0.

Un Dimitrov retrouvé attend Medvedev

Le joueur de 29 ans, tête de série 11, avait déjà dû s'employer samedi en 16e de finale en sauvant deux balles de match face à l'Américain Maxime Cressy, issu des qualifications pour s'imposer 6-2, 3-6, 7-5.

Un peu plus tard dans la journée, Grigor Dimitrov a confirmé qu'il retrouvait de belles couleurs en ce moment. Demi-finaliste à San Diego battu d'un rien par Ruud, le Bulgare, 28e joueur mondial, s'est montré très autoritaire pour maîtriser le bombardier américain Reilly Opelka en deux manches (6-3, 6-4) et 1h13 de jeu au 3e tour. Dans des conditions très venteuses, Dimitrov a rendu une copie quasi-parfaite avec 18 coups gagnants pour 4 minuscules fautes directes. Ultra-dominateur à l'échange, il n'a pas concédé la moindre balle de break et pourrait défier Daniil Medvedev au tour suivant.

Bientôt père pour la 3e fois, Isner laisse Sinner filer en 8e

A noter enfin le forfait de John Isner pour la suite de la compétition. L'Américain, qui était censé affronter Jannik Sinner au 3e tour mardi, a déclaré forfait lundi. Et pour cause, il doit assister à la naissance imminente de son troisième enfant. "Je dois rentrer chez moi auprès de ma famille. C'est mon devoir maintenant, bien plus important qu'un match de tennis", a-t-il déclaré dans un communiqué.

