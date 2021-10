Andy Murray va pouvoir rentrer chez lui plus sereinement après son tournoi à Indian Wells ! Il a remis la main sur ses chaussures et surtout son alliance. L'Ecossais a remercié jeudi ses suiveurs sur Instagram, peu après avoir lancé un avis de recherche pour retrouver ces effets personnels qu'il avait laissés sous sa voiture. "Elles puent toujours autant", a-t-il précisé dans son message posté sur le réseau social à propos de ses tennis, "mais la chance me sourit de nouveau".

Le Britannique de 34 ans avait auparavant demandé publiquement qu'on lui rende son alliance, disparue en même temps que ses chaussures qu'il avait laissé sécher sous sa voiture pendant la nuit entre deux entraînements pour le tournoi d'Indian Wells en Californie. Murray avait accroché l'alliance au lacet de l'une des chaussures déposées sous sa voiture, devant son hôtel, la nuit précédente, le temps qu'elles sèchent, "car elles sentaient très fort", a-t-il avoué. "En fait, j'attache mon alliance à mes chaussures de tennis avant de jouer parce que je ne peux pas jouer avec elle à la main".

Le lendemain matin, chaussure et alliance avaient disparu. Le joueur de 34 ans, trois fois vainqueur en Grand Chelem (2 Wimbledon, 1 US Open) en a donc appelé aux réseaux sociaux pour retrouver au moins son alliance. "Je vais me faire gronder à la maison (par ma femme)", avait aussi plaisanté l'Ecossais sur son compte Instagram dans la nuit de mercredi à jeudi en lançant son appel. "J'ai dû aller au magasin le plus proche pour racheter des chaussures qui sont un peu différentes de mes chaussures habituelles, ce qui n'est pas idéal", avait aussi avancé le joueur sorti du Top 100 mondial après plusieurs blessures.

