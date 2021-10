Kim Clijsters croit-elle encore en sa bonne étoile ? Et si oui, pour encore combien de temps ? A la fin de l'année 2019, la Belge avait annoncé son (deuxième) retour à la compétition quasiment huit ans après son dernier match à l'US Open 2012. Mais force est de constater que ce come-back, officiellement lancé sur les courts à Dubaï en février 2020 contre Garbiñe Muguruza, n'est pour le moment pas une réussite : en cinq matches, la joueuse de 38 ans désormais a montré qu'elle avait encore une sacrée frappe de balle, mais elle n'a jamais réussi à s'imposer. Sa dernière défaite jeudi au 1er tour du WTA 1000 contre Katerina Siniakova (6-1, 2-6, 6-2) a confirmé la tendance et Clijsters se pose forcément des questions.

"Quand je me suis lancée là-dedans, je voulais vraiment tenter le coup pendant deux ans - ces deux années arriveront à leur terme à la fin de la saison", a ainsi confié l'intéressée. Mais Clijsters le sait, elle n'a pas été non plus aidée par les circonstances, au-delà de ses quelques pépins physiques. "Evidemment, le Covid a un petit peu tout chamboulé, niveau timing. Pour beaucoup de joueuses et joueurs, ça n'a pas été drôle et ça a rendu les choses plus dures pour moi aussi. D'un autre côté, j'étais à la maison, je n'avais pas à m'inquiéter d'être loin de mes enfants ou à les obliger à rentrer dans une bulle avec moi", a-t-elle ajouté.

Indian Wells Suivez Indian Wells EN DIRECT VIDEO IL Y A 22 MINUTES

Chouchou du Big 3, cauchemar de Sharapova et nouveau roi : Indian Wells en 5 stats

Pas certaine de jouer l'Open d'Australie en janvier prochain

Alors la Belge est-elle encore disposée à se donner un peu plus de temps pour retrouver de meilleures sensations ? Sur le court, tout n'est pas à jeter. Elle a même donné du fil à retordre à Siniakova qui est tout de même 53e joueuse mondiale. La question est de savoir si elle peut encore progresser et jusqu'à quel point. Pour une multiple championne en Grand Chelem, les attentes sont forcément importantes, peut-être même davantage les siennes. Elle n'a d'ailleurs pas encore pris de décision sur le long terme et n'est pas certaine de jouer le prochain Open d'Australie (17-30 janvier 2022).

Mais dans son discours, la volonté de prolonger l'aventure est toujours perceptible. "La semaine dernière à Chicago, j'avais bien commencé, mais il y a eu quelques jeux où je suis sortie du match. Ici aussi : je cherchais mon rythme, ma capacité à anticiper, à lire le jeu de mes adversaires, à m'adapter au jeu sur un grand court à nouveau, beaucoup de choses différentes. (...) Il y a eu des moments où je me sentais vraiment bien, et d'autres où j'étais trop inconstante. Tout ça fait partie du processus en général, ça ne va pas être un voyage facile, et c'est ce que je vais tenter d'améliorer à chaque fois que j'entrerai sur le court." Jusqu'à peut-être que le déclic tant attendu - une victoire - se produise.

Indian Wells Comment a-t-il fait ? Wolf a signé un coup gagnant improbable IL Y A 8 HEURES