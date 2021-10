Swiatek à sa main

Les têtes d'affiche entrent en scène ce vendredi dans le WTA 1000 Indian Wells. Iga Swiatek, tête de série numéro 2 du tournoi et numéro 4 mondiale, a ainsi eu l'honneur d'ouvrir les hostilités sur le court central californien et elle s'est parfaitement lancée. La Polonaise n'a laissé que quatre jeux (6-1, 6-3) à la Croate Petra Martic en 1h11 de jeu au 2e tour. Dans le même temps, Elina Svitolina, tête de série 4, a fait un tout petit peu plus vite (1h08) même si elle a concédé plus de jeux face à la Tchèque Tereza Martincova (6-2, 7-5).

Sur un grand court et dans des conditions qui conviennent parfaitement à son coup droit bombé, Swiatek a étouffé Martic, 45e à la WTA. Elle a d'ailleurs bien failli lui infliger un 6-0 d'entrée, et n'a jamais lâché les rênes, breakant son adversaire d'entrée de seconde manche. Il faut dire que la Croate lui a bien facilité la tâche en enchaînant les bévues notamment côté coup droit. Au 3e tour, la Polonaise défiera Veronika Kudermetova, tombeuse de sa compatriote russe Liudmila Samsonova (6-2, 6-3).

Svitolina expéditive malgré des trous d'air

Elina Svitolina s'est montrée presque aussi impressionnante, à ceci près qu'elle a connu plusieurs moments de déconcentration dans la seconde manche de son premier tour. A deux reprises, elle a ainsi vu Tereza Martincova, 52e joueuse mondiale, refaire son break de retard. Mais l'Ukrainienne, sous les yeux de son mari Gaël Monfils venu la soutenir en tribune, a fini par faire la différence décisive dans la 11e jeu de ce second acte. Par ailleurs, elle a décoché nombre de retours gagnants impressionnants et pris assez souvent le filet d'assaut grâce à une belle agressivité, ce qui est à noter tant elle est à l'aise pour tenir la balle à l'échange. Pour une place en huitième de finale, elle défiera Sorana Cirstea.

Blessée et forfait, Bencic voit le Masters s'éloigner

Mais l'information de ce début de journée n'est pas à chercher sur le court. Malheureusement pour elle, Belinda Bencic, tête de série numéro 8 et championne olympique, a dû se retirer d'Indian Wells au dernier moment. Blessée au genou droit la semaine dernière en quart de finale à Chicago, la Suissesse a tout fenté mais elle n'a pas pu se présenter sur le court, laissant sa place à Kristina Kucova "lucky loser" qui défiera Shelby Rogers. C'est un coup dur pour Bencic dans la course à la qualification pour le Masters qui s'éloigne (elle est 17e à la Race).

