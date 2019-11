Ivanisevic : "Murray ne regagnera pas de Grand Chelem, mais il peut créer quelques surprises"

Est-ce l’adversaire ou l’expert qui parle ? Goran Ivanisevic n’a en tout cas pas peur de dire ce qu’il pense et de faire des paris sur l’avenir. Présent à Londres dans le cadre du circuit des légendes, le Croate a donné son avis sur le come-back d’Andy Murray après une lourde opération à la hanche, un parcours retracé par un documentaire diffusé ce vendredi sur Amazon. Vainqueur en Grand Chelem à Wimbledon à la surprise générale à l’époque car il était invité par le tournoi et 121e joueur mondial, son point de vue sur le sujet mérite une attention particulière.

Et celui qui fait désormais partie de l’équipe de Novak Djokovic, interrogé par nos confrères britanniques de Metro, n’y est pas allé par quatre chemins. "Regagner en Grand Chelem ? Aucune chance. Mais Murray peut créer quelques surprises, il peut aller loin mais pas jusqu’au titre, je ne pense pas qu’il puisse sept matches au meilleur des cinq sets", a affirmé Ivanisevic. Actuellement 126e joueur mondial, l’Ecossais a déjà effectué une remontée spectaculaire au classement (il était 503e fin septembre) et a montré qu’il était capable de revenir assez vite à un niveau très intéressant.

Vidéo - Pin: "Personne ne pouvait prédire un tel retour si vite pour Murray" 04:48

" Andy adore montrer aux gens qu'ils ont tort "

Sacré à Anvers voici quelques semaines, Murray en a surpris plus d’un, parmi lesquels d’anciens joueurs britanniques de renom. "J’aime le voir un peu plus relâché en match désormais, il se met moins de pression. Je pense que le voir revenir entre la 20e et la 50e place mondiale est réaliste", a ainsi estimé Greg Rusedski. "Il est quand même le seul Britannique à avoir gagné un titre sur le circuit ATP cette saison, ce qui montre à quel point son désir de revenir est fort."

Tim Henman, lui aussi très élogieux, s’est enfin bien gardé de tout pronostic définitif. "Je pense que c’est incroyablement difficile de remporter un Grand Chelem de toute façon, même si vous êtes bien préparé, jeune et que vous jouez le tennis de votre vie. Le défi des cinq sets est immense, mais on sait tous qu’Andy adore montrer aux gens qu’ils ont tort, surtout si on lui dit qu’il ne peut pas faire quelque chose. C’est hautement improbable mais je ne ferai jamais une croix sur ces très grands joueurs", a conclu celui qui sera capitaine britannique lors de l’ATP Cup en janvier.

Une chose est sûre, s’il est bien au rendez-vous à Melbourne en janvier prochain, Murray devrait aborder ce premier tournoi du Grand Chelem depuis son opération très ému. Lui qui pensait faire ses adieux au tennis professionnel après sa défaite au 1er tour sur la même scène en janvier dernier. L’Ecossais y puisera peut-être une motivation supplémentaire et ne sera, en tout cas, un cadeau pour personne d’entrée.