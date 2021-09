Il n'a pourtant pas beaucoup joué en 2021, mais Nick Kyrgios est déjà sur les rotules. L'expression est d'ailleurs particulièrement adéquate, tant le fantasque Australien a été ralenti ces dernières semaines, pour ne pas dire derniers mois par une blessure chronique au genou qui l'empêche de prendre autant de plaisir qu'il le voudrait sur les courts. Ajoutez à cela un blues lié au mal du pays et à l'état de santé préoccupant de sa mort, et c'en était trop : l'actuel 96e joueur mondial a décidé de dire "stop" en 2021. Et il a rendu son choix officiel par l'intermédiaire d'une story sur son compte Instagram.

"Depuis deux mois, je ne suis pas à 100 % physiquement. J'ai une tendinite de la rotule du genou gauche et si je continue à jouer sans la traiter, je peux aggraver la douleur et me blesser plus sérieusement. J'ai décidé de retourner en Australie pour réévaluer la situation et utiliser un traitement PRP (injection de plasma, NDLR) pour stabiliser l'état de mon genou et faire de la rééducation", a notamment précisé Kyrgios dans son message sur les réseaux sociaux.

Clap de fin (déjà) à Melbourne ?

"Je suis déçu que ça m'ait empêché de jouer mon meilleur tennis. Et si tout se passe bien, je serai de retour à 100 % de mes moyens pour l'Open d'Australie (du 17 au 30 janvier 2022, NDLR)", a-t-il ajouté. Cette saison l'Aussie aura disputé en tout et pour tout 15 matches sur le circuit (7 victoires, 8 défaites) en comptant sa dernière apparition face à Stefanos Tsitsipas à Boston en Laver Cup.

Grâce à son talent brut indéniable, Kyrgios a livré quelques parties mémorables à l'Open d'Australie contre Ugo Humbert et Dominic Thiem, ainsi qu'à Wimbledon (encore vainqueur du Français en cinq sets). Mais en raison des mesures strictes en Australie qui imposent toujours une quarantaine au retour au pays et d'un manque de motivation certain lié au tennis sous "bulle sanitaire", l'Australien n'avait pas joué entre les deux tournois du Grand Chelem.

A 26 ans (seulement), il n'a d'ailleurs pas caché qu'il pourrait mettre bientôt un terme à sa carrière lors de la Laver Cup, événement qu'il adore pourtant et auquel il a semblé faire ses adieux par ses déclarations et via un autre message sur Instagram. Alors l'Open d'Australie 2022 sera-t-il le dernier tournoi de la comète Kyrgios ? C'est peut-être à craindre et ce serait bien dommage pour le tennis, tant l'intéressé est talentueux et atypique sur le circuit.

