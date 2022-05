En Italie, la voix de Nicola Pietrangeli est très écoutée. L'ancien joueur italien, désormais âgé de 88 ans et qui a remporté deux fois Roland-Garros en 1959 et 1960, a estimé que Jannik Sinner allait finir dans le Top 5 mondial "en fin d'année". Ce dernier est actuellement classé 13e à l'ATP et a remporté cinq titres depuis le début de sa carrière : Sofia en 2020, Antwerp, Sofia, Washington et Melbourne en 2021.

Ad

"Jannik Sinner, il n'est peut-être pas aussi fort que Carlos Alcaraz, mais il est très fort et il va devenir encore plus fort", a estimé Nicola Pietrangeli auprès de l'AFP, tout en se satisfaisant de la nouvelle génération italienne sur le circuit ATP. Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti et Fabio Fognini sont actuellement classés 8", 51e et 57e. "Pendant dix ans, on a été maintenu par les femmes, elles ont fait des choses extraordinaires. Maintenant, il y a une grande reprise des hommes", a indiqué le recordman du nombre de matches disputés en Coupe Davis (ndlr : 164). (Avec AFP)

ATP Madrid Rublev sur terre, ce n'est toujours pas ça : sa défaite d'entrée contre Krejcinovic en vidéo IL Y A 14 HEURES

ATP Rome Goffin est en pleine renaissance, Hurkacz n'a pu que s'incliner IL Y A 15 HEURES