Dans un contexte différent, la nouvelle aurait pu rassurer, mais elle ne fait qu'accroître les préoccupations à l'égard de Peng Shuai. Deux semaines après avoir publié sur Weibo, le réseau social chinois des accusations d'agression sexuelle à l'encontre de l'ex-premier ministre de son pays - un message vite censuré -, la joueuse de 35 ans aurait enfin donné signe de vie dans un mail adressé au président la WTA, Steve Simon. Mais communiquée par CGTN Europe mercredi, un média affilié à l'Etat chinois et donc non indépendant, l'information prête à caution et le contenu du supposé mail interpelle pour le moins.

"Je n'ai pas vérifié ni confirmé le récent article publié sur le site de la WTA, et il a été publié sans mon consentement. Les informations qui y figurent, dont les allégations d'agression sexuelle, ne sont pas vraies. Je n'ai pas disparu, ni ne suis en danger. Je ne fais que me reposer chez moi et tout va bien. Merci encore de vous soucier de moi", aurait ainsi écrit Peng Shuai. Un tel revirement, aussi total qu'insensé, d'une femme déterminée voici quinze jours et consciente des risques qu'elle prenait, pose inévitablement question.

Le trouble et l'inquiétude ne sont que renforcés par la suite du message dont le ton - une ode nationaliste au sport chinois - tranche avec le cas personnel de Peng Shuai. "En tant que joueuse professionnelle, je vous remercie tous pour votre camaraderie et votre considération. J'espère promouvoir le tennis chinois avec vous tous, si j'en ai l'opportunité dans le futur. J'espère que le tennis chinois ne fera que s'améliorer." Telle est la conclusion surréaliste de ce mail. L'inquiétude n'a donc pas fini de grandir.

