Alors que sa fin de carrière se rapproche, il commence à faire le bilan. Joueur français le plus titré de sa génération, Jo-Wilfried Tsonga a connu bien des succès et même joué une finale de Grand Chelem à l'Open d'Australie en 2008, sans parvenir toutefois à décrocher le Graal. Mais que lui a-t-il donc manqué dans une ère où le Big 3 voire Big 4 a laissé des miettes à la concurrence ? "Pas grand chose", dit-il à l'AFP avant son entrée en lice mardi à l'Open 13 de Marseille face à son compatriote Gilles Simon au 1er tour.

Ad

"En un, physiquement : j'étais capable de grandes performances physiques, mais je récupérais moins bien qu'eux. Je faisais une grande performance mais quand je devais rejouer deux jours après, j'avais des courbatures, des fois des déchirures, mal partout... Sur un match, j'étais compétitif avec eux, des fois meilleur. Mais pour enchaîner... Quand vous sortez d'un match contre Rafa, et si vous voulez le battre, au minimum ça va durer 4h30, il faut recommencer deux jours après contre Djokovic, et si vous passez contre Djokovic, il faut retourner deux jour après contre Federer", rappelle-t-il.

ATP Rotterdam "C'est le premier titre d'une longue série" : Quand Toni Nadal félicite Auger-Aliassime IL Y A 4 HEURES

Tsonga : "Je n'avais jamais rêvé jouer Federer comme ça sur le central de Wimbledon"

Je n'attendais qu'une seule chose quand je jouais contre eux, c'était d'être dans le 'money time'

Phénomène de puissance, il considère avoir péché néanmoins dans sa capacité à encaisser les efforts brutaux et prolongés, même quand il était au meilleur de sa forme. Et avec l'âge, cela ne s'arrange pas puisque Tsonga a connu bien des blessures ces deux dernières saisons. "En deux, il m'en a manqué un peu techniquement (en revers et en retour notamment, NDLR). Et s'il devait y avoir du mental, c'était en dernier. Parce que moi, je n'attendais qu'une seule chose quand je jouais contre eux, c'était d'être dans le 'money time'. Quand ça commence à compter, j'ai le regard qui change, je deviens celui que je dois être, mais que j'ai du mal à trouver", souligne-t-il.

En 2008, il s'est hissé en finale à Melbourne en battant Andy Murray (alors 9e mondial) au premier tour, puis le N.2 Rafael Nadal (6-2, 6-3, 6-2) en demies. En finale, il a cédé au tie-break du quatrième set pour laisser Novak Djokovic décrocher le premier de ses 20 titres en Grand Chelem. En 2012, Tsonga a atteint le 5e rang mondial et a été un membre assidu du Top 20 et du Top 10 mondial durant une décennie, de 2008 à 2018.

WTA Dubai Accrocheuse contre Krejcikova, Garcia a fini par rendre les armes IL Y A 6 HEURES