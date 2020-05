Jelena Djokovic : "Après Miami en 2018, Novak m'a dit qu'il arrêtait"

Avant le confinement dû au coronavirus, Novak et Jelena Djokovic ont accueilli chez eux en Serbie le journaliste américain Graham Bensinger. A l'occasion de la diffusion de l'émission "In Depth with Graham Bensinger", ils ont évoqué de nombreux sujets dont celui de la période de doute traversée par le numéro 1 mondial entre 2016 et 2018 qui a aussi affecté son mariage.

La période est propice à la réflexion et aux confessions. Alors que le circuit ATP est suspendu au moins jusqu'au 13 juillet prochain, le numéro 1 mondial Novak Djokovic doit s'occuper autrement comme tous ses collègues. Et avant même que le confinement soit généralisé, il avait invité le journaliste américain Graham Bensinger chez lui en Serbie pour une entretien intimiste à laquelle sa femme Jelena a aussi participé. A l'occasion de la diffusion de l'émission "In Depth with Graham Bensinger", le couple s'est confié sur les difficultés traversées tant sur le plan sportif que personnel entre 2016 et 2018.

Après avoir réussi l'exploit d'accomplir le Grand Chelem à cheval sur deux saisons à Roland-Garros en 2016, Djokovic a connu une période de décompression plus trouble sur laquelle il est revenu. "Je me suis rendu compte, en fait, à ce moment-là, que les relations que j’avais avec mes proches étaient assez superficielles et creuses, parce que je ne savais tout simplement pas comment m’en occuper", a-t-il expliqué. Avant de préciser sa pensée en parlant de son mariage. "J’ai compris que c’était inévitable, que nous devions partager ce voyage ensemble, qu’elle devait endurer cette vie, sinon nous ne pouvions pas rester ensemble."

A Miami, Djokovic avait atteint le point de non-retour

Partager la vie d'un sportif de haut niveau n'est ainsi pas forcément de tout repos : la plupart du temps, tout tourne autour de lui. Invitée à s'exprimer à son tour, Jelena Djokovic a avoué avoir été un temps déstabilisée. "Je me suis demandée comment élever un enfant pour qu’il suive les traces de son père qui cherche constamment à s’améliorer et à avoir des résultats. Novak est déjà un personnage historique, vous savez, et à 30 ans, et j’ai cet enfant et je dois faire quelque chose de spécial. C’est comme ça que j’ai commencé à y réfléchir et ça a fait de moi une maman très angoissée. Ça m’a détruite. En plein milieu de Wimbledon, j’ai décidé de partir pour un voyage spirituel en Equateur. Et c’était magnifique et très important pour moi."

A cette épreuve personnelle sont venus s'ajouter les doutes sur le plan sportif. Blessé au coude et opéré début 2018, Djokovic était revenu trop tôt à la compétition pour la tournée nord-américaine et a bien failli le payer. "Il m’a dit qu’il arrêtait, c’est la vérité. Il a perdu à Miami (dès son entrée en lice au 2e tour contre Benoît Paire, ndlr). C’était une défaite terrible. Et ensuite, il nous a rassemblés et nous a dit : ‘C’est fini.’ Je lui ai répondu : ‘Quoi ?’ Et il a continué : ‘Vous pouvez parler à mes sponsors. Je veux être clair avec eux. Je ne sais pas si je m’arrête pendant six mois, un an ou pour toujours", a encore raconté Jelena.

Englué dans l'obsession de la compétition, le "Djoker" avait perdu alors la notion de plaisir selon sa femme... qui lui a redonné goût au tennis pendant les vacances qui ont suivi. En jouant avec ses enfants, le Serbe a pu prendre le recul nécessaire pour relancer la machine. On connaît la suite...

