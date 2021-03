Tennis

JEU, SET ET MATHS - Formule gagnante et sourire, Zverev a tout retrouvé

JEU, SET ET MATHS - Cette semaine, les tournois d'Acapulco et de Dubai ont offert leurs lots de bonnes surprises, à l'image d'un Alexander Zverev saillant, d'un Karatsev brillant et d'un duo Shapovalov-Tsitsipas fidèle à lui-même. Retour sur les stats les plus marquantes de la semaine, avec Jeu, Set et Maths.

00:02:38, il y a 9 heures