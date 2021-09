Tennis

Jeu, Set et Maths : Serena Williams, jeune quadragénaire, championne hors du temps

Ce dimanche 26 septembre 2021, Serena Williams a 40 ans. L'occasion de souligner combien l'Américaine réalise une carrière époustouflante au plus haut niveau depuis la moitié de sa vie. Retour en chiffres sur ses statistiques les plus folles, dégotées par notre partenaire Jeu, Set et Maths.

